Dje në “Për’puthen”, tema ishte për tatuazhet. Çdo gjë nisi me rrëfimin e njërit prej konkurrentëve i cili tregoi gjatë takimit se kishte bërë tatuazh këngëtaren e njohur, Dafina Zeqirin.

Emri i konkurrentit është Kristi dhe këtë gjë ai ia tregoi Alesjas, vajzës me të cilën ndodhej në takim. Në studio ai tha që nuk e ka përmendur si detaj pasi shumë njerëz e kanë gjykuar për veprimin që ka bërë.

Nga ana tjetër vajzat e “Për’puthen” treguan se nuk e kishin edhe aq problem.

Gjatë bisedës Ariani tha me shaka që vetëm të dashurat mos t’i bëjnë tatuazh.Në atë moment Bora pyet Arjanin nëse ai ka tatuazh, por Arjani u përgjigj “jo” duke buzëqeshur. Të njëjtën pyetje i ka bërë edhe Laureta, Borës, e cila nuk ngurroi të përgjigjej.

“Po kam. Unë i kam të gjitha me kuptim. Nuk paragjykoj asnjë si i bën tatuazhet, mund të pëlqejnë edhe gjëra të veçanta, të bukura thjesht për t’i patur në trupin e tyre pa patur ndonjë kuptim të veçantë, por unë gjithmonë zgjedh që tatuazhet e mia t’i kem të vogla por me kuptim shumë të madh.”

Ndërhyn Mikela: A ke ndonjë tatuazh për Arborin? Bora Zemani tregon tatuazhin afër kyçit të dorës dhe thotë: “Dy flokë bore”.

Rekomandime

…

Shtohen ankesat ndaj Policisë, kaq zyrtarë u suspenduan në tri vitet e fundit

19/03/2022 | 12:01

…

Takimi i Kurtit me delegacionin amerikan: Zyra e kryeministrit jep këto detaje

19/03/2022 | 10:39

…

Numër i madh i parave të falsifikuara në Kosovë: Kaq dënohen personat që merren me këtë veprimtari

19/03/2022 | 10:01

…

​23 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes në Paris

19/03/2022 | 08:06

ME SHUME NGA INTERNETI

Mgid

Mgid

Help To Defend Ukraine. Here Is The Country’s Main Account

Savelife

Russia Bombed A Maternity Ward. Help Ukrainian Children

Helpua

Join The Ukrainian Legion: Become The Hero Of The 21st Century!

Ukrforeignlegion

Don’t Be Indifferent! Close The Sky Over Ukraine To Save Lives!

Save Ukraine

Më të fundit

…

​Demhasaj bën skanerin e vitit të parë të Qeverisë Kurti: Nuk dallon nga të tjerat, politika e jashtme prodhoi s…

19/03/2022 | 12:11

…

Karim Benzema pritet të mungoj nesër kundër Barcelonës

19/03/2022 | 12:03

…

Shtohen ankesat ndaj Policisë, kaq zyrtarë u suspenduan në tri vitet e fundit

19/03/2022 | 12:01

…

Mbajnë jashtëzakonisht qime flokësh në zyre: 6 fakte të çuditshme rreth FBI’së

19/03/2022 | 12:00