Agresioni rus në territorin e Ukrainës nuk duket të ndalet. Javën e kaluar rusët bombarduan një maternitet në Mariupol dhe për pasojë një grua shtatzënë, së bashku me foshnjen e saj të pa ardhur ende në jetë, ka vdekur. Fotot e gruas që po dërgohej me urgjencë në një ambulancë me barelë kanë qarkulluar nëpër botë, duke pasqyruar tmerrin e sulmit të tmerrshëm rus. Iamzhet e asaj çfarë mbeti pas shpërthimeve tregonin personelin shëndetësor që hyri në ndërtesën e spitalit të rrënuar dhe ka nxjerr një nga një gratë e lënduara shtatzëna dhe trupat e pajetë të disa prej tyre që nuk arritën të mbijetonin.

Ndërkohë sa i takon sulmit, ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov, pretendoi se spitali ishte bosh kur u sulmua nga bombat ruse.