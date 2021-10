Gashi ka pasur mundësinë që së fundmi të takohet me ish-presidentin amerikan, Bill Clinton.

Ai ka publikuar në rrjetin social Instagram disa fotografi, të realizuara me personin që i ka ndihmuar shumë Kosovës gjatë luftës së fundit në vitin 1999.

Në fotografitë e ndara me ndjekësit e saj, Gashi mund të shihet tejet i lumtur, ndërsa takohet me Clinton, i cili është pjesë e albumit të tij. Bëhet fjalë për albumin “1984” të reperit me prejardhje nga Kosova, ku në një nga këngët e tij, mund të dëgjohet një frazë e presidentit amerikan me saksofon.

“Jam i nderuar të kem pasur këtë njeri duke luajtur në saksofon, në albumin tim ‘1984’”, shkroi rap-artisti në mbishkrimin e fotografive në Instagram. Reperi, emri i vërtetë i të cilit është Labinot Gashi, e publikoi albumin me titull “1984” në gusht të vitit të kaluar.