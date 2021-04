Që prej shpërthimit të pandemisë Covid-19 më shumë se një vit më parë, në të gjithë globin janë regjistruar mbi 130 milionë të infektuar.

Sipas faqes online të statistikave, “Worldometer”, deri më tani në mbarë botën janë shënuar gjithsej 130.082.099 të infektuar.

Deri më tani, në të gjithë botën nga COVID-19 kanë vdekur 2.838.022 persona, ndërsa 104.752.420 janë shëruar duke mposhtur virusin.

Aktualisht numri i personave në mbarë globin që po trajtohen me këtë sëmundje, është 22.491.657.

Numri më i madh i infeksioneve është regjistruar në SHBA, me 31.229.639 raste.

Pas SHBA-së radhiten Brazili me 12.334.844 raste, India me 12.302.092, Franca me 4.695.082, Rusia me 4.554.264, Britania me 4.350.266, Italia me 3.607.083, Turqia me 3.357.988, Spanja me 3.291.394, Gjermania me 2.854.137, Kolumbia me 2.406.377, Polonia 2.356.970, Argjentina 2.348.821, Meksika 2.238.887, Irani 1.897.314, Ukraina 1.691.737, Afrika e Jugut 1.549.451, Peruja 1.548.807, Çekia 1.539.617, Indonezia 1.517.854, Holanda 1.280.443 dhe Kili me 1.003.406 raste.