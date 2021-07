Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale iu bën apel qytetarëve, që të vijojnë të zbatojnë me përpikmëri rregullat për parandalimin e COVID19 dhe të mos neglizhojnë asnjë shenjë të sëmundjes. Për çdo dyshim, kontaktoni me mjekun tuaj të familjes për t’u testuar ose telefononi Urgjencën Kombëtare në numrin unik 127. Në 24 orët e fundit janë kryer 4136 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitivë me Covid19, 8 qytetarë në këto bashki: 4 raste në Tiranë, nga 1 rast në Durrës, Elbasan, Sarandë, Kolonjë. Aktualisht janë 101 pacientë aktivë me COVID19 në të gjithë vendin. Në Spitalin Infektiv po marrin trajtim spitalor të specializuar 8 pacientë.

Në 24 orët e fundit nuk ka asnjë humbje jete me Sars-Cov2 pozitiv.

Janë shëruar 6 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar numrin e të shëruarve në 130,059 që nga fillimi i epidemisë.

Statistika (14 Korrik 2021)

Raste të reja ditore 8

Të shëruar në 24 orë 6

Të shtruar në spitale 8

Humbje jete në 24 orë 0

Testime ditore 4136

Testime totale 843,439

Raste pozitive 132,616

Raste të shëruara 130,059

Raste Aktive 101

Humbje jete 2,456

Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive sipas qarqeve:

Tiranë 43

Elbasan 11

Fier 10

Vlorë 10

Korçë 8

Shkodër 6

Lezhë 5

Durrës 4

Kukës 2

Gjirokastër 2