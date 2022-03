Ju informojmë për situatën në 24 orët e fundit, si vijon: Janë kryer 1,289 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitivë me COVID19, 95 qytetarë, në këto bashki: 37 në Tiranë, 9 në Sarandë, 4 në Fier, 3 në Shkodër, Mirditë, Berat, Skrapar, 2 në Lezhë, Kurbin, Durrës, Rroskovec, Lushnje, Vlorë, Gjirokastër, Devoll, Kolonjë, Gramsh, 1 në Kukës, Has, Tropojë, Kamëz, Patos, Divjakë, Mallakastër, Delvinë, Përmet, Tepelenë, Kuçovë, Poliçan, Elbasan.

Janë 1,747 pacientë aktivë me COVID19 në të gjithë vendin. Aktualisht në spitalet COVID po marrin trajtim 45 pacientë, nga të cilët 7 janë në gjendje më të rënduar. Në 24 orët e fundit me gjithë përpjekjet e stafit mjekësor ka dy humbje jete me SARS-COV2 pozitiv: një qytetar nga Tirana 64-vjeç dhe një qytetar nga Shkodra 84-vjeç. Janë shëruar 396 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar numrin e të shëruarve në 266,697 që nga fillimi i epidemisë.

Statistika (03 Mars 2022)

Raste të reja ditore 95

Të shëruar në 24 orë 396

Të shtruar në spitale 45

Humbje jete në 24 orë 2

Testime ditore 1,289

Testime totale 1,748,195

Raste pozitive 271,920

Raste të shëruara 266,697

Raste Aktive 1,747

Humbje jete 3,476

Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive sipas qarqeve:

Tiranë 493

Fier 265

Elbasan 166

Vlorë 149

Lezhë 182

Kukës 114

Berat 104

Shkodër 91

Durrës 75

Gjirokastër 58

Korçë 43

Dibër 7