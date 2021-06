Teksa dy ditët e fundit kanë pasur një bilanc tragjik viktimash në vendin tonë, ministri i Brendshëm Bledi Çuçi po mban një konferencë për mediat për ngjarjet e fundit që kanë tronditur vendin. Kjo konferencë vjen një ditë pas takimit të ministrit Çuçi dhe drejtuesve të tjerë të policisë me kryeministrin Edi Rama në Vlorë dhe është e para deklaratë zyrtare e ministrit pas ngjarjeve të fundit kriminale në vend në Velipojë dhe në aksin tragjik rrugor Vlorë-Levan.

“Policia e Shtetit as nuk ndjek çdo makinë dhe as nuk mund të parandalojë një sherr në orën 1 të natës mes dy fqinjëve. Dy raste kërkojnë reflektim nga të gjithë përfshirë këtu edhe policinë e shtetit. Policisë do ti vëmë në dispozicion edhe dronët super inteligjent. Policia ndalon dhe nuk dënon shkelës kriminelë. Nga muaj i fundit ne kemi shtrënguar masat e armëve pa leja. Janë ndaluar tre persona së fundmi me precedencë penale” tha Çuçi.

Ministri i Brendshëm, Bledi Çuçi ka drejtuar gishtin e fajit nga prokrurët dhe gjyqtarët për ngjarjet e fundit kriminale në vend. Në një konferencë për mediat, ai pretendon se persona të rrezikshëm janë kapur nga Policia e Shtetit por janë liruar nga drejtësia.