Presidenti i SHBA Joe Biden u është drejtuar qytetarëve amerikanë me një mesazh për vaksinimin kundër koronaviriusit.

Në një postim në rrjetet sociale, Biden thekson se vaksinat janë të sigurta dhe u kërkoi atyre të vaksinohen, sapo t’ju vijë radha.

“Nëse ka një mesazh që dua t’ia përcjell të gjithëve në këtë vend, është ky: Vaksinat janë të sigurta. Për veten tuaj, familjen tuaj, komunitetin tuaj, vendin tonë, merrni vaksinën kur të vijë radha juaj dhe të jetë në dispozicion. Në këtë mënyrë ne do ta mposhtim këtë pandemi “, shkruan Biden.

If there’s one message I want to cut through to everyone in this country, it’s this: The vaccines are safe.

For yourself, your family, your community, our country — take the vaccine when it’s your turn and available. That’s how we’ll beat this pandemic.

— President Biden (@POTUS) February 22, 2021