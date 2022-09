Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dënuar referendumet e rreme. Po ashtu nuk do ta njohin kurrë aneksimin e territoreve të Ukrainës nga Rusia. Kështu thuhet në deklaratën e presidentit amerikan Joe Biden, të publikuar nga shërbimi për shtyp i Shtëpisë së Bardhë.

“Shtetet e Bashkuara kurrë nuk do ta njohin territorin ukrainas si diçka tjetër përveçse pjesë e Ukrainës. Referendumet e Rusisë janë një mashtrim. Janë një pretekst i rremë për t’u përpjekur të aneksoni pjesë të Ukrainës. Ky aneksim me forcë është në shkelje flagrante të ligjit ndërkombëtar, përfshirë Kartën e Kombeve të Bashkuara”, tha Biden.

Presidenti vuri në dukje se SHBA do të punojë me aleatët dhe partnerët e saj për të imponuar “kosto ekonomike shtesë të shpejta dhe të rënda” ndaj Rusisë.

“Shtetet e Bashkuara qëndrojnë me partnerët tanë në mbarë botën dhe me çdo komb që respekton parimet thelbësore të OKB-së. Ne refuzojmë çfarëdo rezultati të sajuar që Rusia do të shpallë”, theksoi Joe Biden.

Ai gjithashtu u zotua për mbështetjen e vazhdueshme për popullin ukrainas. Ai tha se “do t’i ofrojë atyre ndihmë që të mbrohen ndërsa i rezistojnë me guxim pushtimit rus”.

Shtëpia e Bardhë paralajmëroi Rusinë për sanksione të menjëhershme që do të vendosen nga SHBA dhe vende të tjera, të cilat do të sillnin pasoja të rënda për ekonominë ruse, nëse Rusia fillon të aneksojë zonat e pushtuara në Ukrainë.