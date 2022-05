Presidenti i SHBA-së Joe Biden ka deklaruar se Rusia do të paguajë një çmim afatgjatë për krimet mizore në Ukrainë, shkruan BBC.

I pyetur nëse SHBA do të mbronte Tajvanin nëse do të sulmohej nga Kina, presidenti tha se “po”.

“Ky është angazhimi që kemi marrë,” tha Biden.

“Pekini e konsideron Tajvanin si një provincë renegate që duhet të bashkohet me kontinentin. Ne ramë dakord me politikën “Një Kinë”, ne e nënshkruam atë por ideja që Tajvani mund të merret me force është e pa përshtatshme.

Do të jetë veprim i ngjashëm me atë që po ndodh në Ukrainë”, tha Biden.