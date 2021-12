Partia Demokratike është përfshirë në debate që pas përjashtimit nga grupi parlamentar të ish-kryeministrit Sali Berisha nga lideri aktual Lulzim Basha. Pas mbledhjes së Këshillit Kombëtarë të Partisë Demokratike, mësohet se kreu i demokratëve ka zhvilluar një sërë takimesh, jo formale, me qëllim përgatitjen e strukturave për vijmin e aksionit politik të miratuar në 18 dhjetor nga Kuvendi Kombëtar.

Ditët e fundit Basha është takuar me kryetarët e degëve të PD, ndjekur nga takimet me Grupin Parlamentar dhe me Kryesinë e PD. Ndërkohë mësohet se ditën e sotme kreu i PD është nisur drejt Dibrës.