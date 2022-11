Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar një mbledhje të grupit parlamentar të PD-së këtë të mërkurë. Nga kjo mbledhje kryedemokrati ka përsëritur edhe njëherë akuzat për projektin e portit të Durrësit. Këtë herë, Berisha e ka quajtur atë si plaçkitjen më të madhe në histori të Shqipërisë së pronës publike.

“I gjithë përqendrimi ynë duhej të ishte te buxheti, që përbën normalisht procesin, problemin më kryesor vjetor të një vendi normal. Por kur konstaton se, me një ligj superurgjence, vidhen dy buxhete. Kemi të bëjmë në total me shumë miliardë plaçkitje dhe grabitje, kemi të bëjmë me grabitje. Vjedhje nga Edi Rama dhe enturazhi i tij më të madhen e këtij vendi të pronës publike.

E tërë historia e Shqipërisë nuk ka regjistruar një plaçkitje të tillë të një prone publike. Vlera e të cilës është të paktën 3 miliardë euro. Historia e vendit, as e Europës, nuk ka një qeveritar apo kryeministër që të ketë lejuar vetes me sipërmarrjen e tij, të plaçkisë, të përvetësojë 1 milion metër katror truall i çmimit më të lartë.”, tha Berisha.