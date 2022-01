Berisha: Selia do hapet nesër! Basha do ikë! Mercenarët kriminelë të largohen ose do përballen me pasoja 7 Jan 2022

Sali Berisha dukej i vendosur sot. Ndryshe nga vizitat e mëparshme në PD, qasja ndaj Lulzim Bashës është e qartë. “Lulzim Basha do të nxirret me çdo kusht nga zyra nesër” – theksoi Berisha, duke shtuar se blindet do të hapen, dhe këto dyer do ti dërgohen Bashës diku afër shtëpisë. Berisha dukej i vendosur ti trembte edhe njerëzit që e ruajnë selinë nga brenda. Duke i quajtur “kriminelë” e “mercenarë”, ish-kryeministri i bëri thirrje atyre personave që të largohen nga selia, përndryshe, në fjalët e tij, ata do të përballen me pasoja të rënda.