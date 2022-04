Sali Berisha ka folur edhe për zgjedhjen e Presidentit të ri, duke “zbërthyer” edhe formulën që do të përdorë mazhoranca. Sipas tij, shpallja e Presidentit do të bëhet me zarf të fshehtë, njësoj si Kodi i Mafies.

“Konferenca është më e gjerë sesa kryetarët e grupeve. Kështu se paraqiten në konferencë dhe shprehin qëndrimin e tyre nuk ka ndonjë…Edi Rama e shpalli zgjedhjen e presidentit në Kodin e Mafies. E dëgjuat vetë. Cili është kodi i mafiez, plumbi në zarf. Nuk do ketë plumb, por do jenë tre emra. Fut në zarf sekret tre emra. A mundet një forcë demokratike të pranojë praktika mafioze. Kurrë nuk i pranon”, u shpreh Berisha.

Lexo më tej: Zbulohet formula e PS-së për zgjedhjen e Presidentit të ri

Nisja e procedurave për presidentin e ri, zbulohet data që kërkon Partia Socialiste