Në fjalimin në Kuvend për buxhetin, Sali Berisha ka hedhur akuza të rënda ndaj qeverisë për korrupsion dhe abuzim me fondet. Ai solli në vëmendje koston e lartë të ndërtimit të rrugëve nga qeveria “Rama”

Pjesë nga fjala e Berishës.

“Ky është buxheti i vjedhjes më të madhe që një qeveri i ka bërë ndonjëherë shqiptarëve në historinë e tyre. Për të dokumentuar këto ju bëj me dije qe gjatë viteve 2005-2013 rritja ishte 530 miliardë klekë kundrejt vetëm 400 miliardë që rritja e 9 viteve të vjedhjeve të mëdha. Borxhi publik që kulmon me vjedhjen më të madhe historike u rrit me 500 mld lekë, në vitet 2005-2013 u rrit me 360 mld lekë. Pra rritja ishte 170 mld lekë më e madhe. Nuk është vetëm kaq sepse ju rritet taksat, rritja e taksave në këtovite shkon mesatarisht 500 mln euro në vit, në total shkon 4.5 mld euro. Ku shkuan këto para, në qoftë se me 500 mln taksa në vit më pak, me një borxh me tetë vite vetëm 320 mld kundër 520 mld që morët ju, u ndërtuar rrugë, shkolla e objekte arsimore, vepra të përpunimit ët ujërave të zeza, Shqipëria digjitale, me dhjetra rrjete kanalizime ujësjellësash, u dyfishuan rrogat e pensionet, ndihmat ekonomike por çfarë u bë, ku shkuan miliardat tuaja a mund të thoni, ku avulluan ato, rrogat as pensionet nuk u rriten, shqptarët janë me rrogë më të ulët ën Ballkan, asnjë punë tuajën nuk i tregoni dot shqiptarëve në nëntë vite. Të gjitha janë vazhdimet e punëve në ndërtim e sipër. Ndërtuat 7 kilometra rrugë e vodhët me thes, nuk mohoj se përfundoi rruga Kardhiq-Delvinë por si u ndërtuan, me 700 mijë euro kiometri. Tani pas 10 vitesh shtoni dhe 16mln të tjera për ti vjedhur se nuk jeni ngopur.”- tha Berisha.