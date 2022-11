Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha paralajmëroi dhe një protestë të fuqishme në Durrës. Ai ka thënë se nuk do të lejojë që porti t’i dorëzohet Edi dhe Olsi Ramës.

“Ajo do ndodhë, do jetë protestë e fuqishme, Durrësi nuk do e dorëzojë kurrë arterien e tyre, krenarinë kombëtare. Ka qënë Porta me të cilën Shqipëria është lidhur me Ballkanin, ata që duan ta shndërrojnë në pronë private nuk do ta arrijnë kurrë. “, tha Berisha.