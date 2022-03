Për herë të parë që kur Lulzim Basha e pezulloi nga grupi parlamentar i PD, për ta përjashtuar më vonë, ish kryeministri Sali Berisha, nuk e sulmoi atë në daljet e tij publike.

Në një prononcim për mediat në ambjentet e jashtme të Kuvendit, Berisha u pyet disa herë për situatën në PD, si edhe debatet për një dorëheqje të kreut të PD, Lulzim Basha.

Ndërsa kërkoi që prononcimin t’ia dedikojë gazsjellësit TAP, Berisha u kërkoi mediave të mos e ngatërrojnë atë me Bashën, por zbuloi shkurtimisht se po merret intensivisht me bashkimin e PD-së.

“Po flas për një projekt të shekullit. Mos ta ngatërrojmë atë me projektin e shekullit. Më bëni pyetje për TAP-in për të tjerat kur të doni. Një gjë mund t’ju them, po merrem me intensitetin më të madh për bashkimin e PD-së” tha Berisha.