Ish-kryeministri Berisha ka mbyllur protestën e sotme duke kërkuar shpërndarjen e mbështetësve, por tha se beteja vazhdon për largimin e Lulzim Bashës.

“Kjo faktoj në mënyrë përfundimatre se Edi Rama mban peng Lul Bravën dhe bashkë me të, me dhunmë dhe terror, shtëpinë e PD-së. Ky përbën një akt të pashembullt në 30 vite. Përpjekjet për shndërruar në shtëpi lirie PD-në do të azhdojnë deri në arritjen e olotë të qëllimit. Sot ne do të shpëndahemi. “, tha Berisha.