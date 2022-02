Këtë të martë ish-kryeministri Sali Berisha ka shkuar sërish në Shkodër për të mbështetur kandidatin e “Shtëpisë së Lirisë”, Bardh Spahia. Berisha ka marrë pjesë në një takim me fermerët e njësisë administrative Ana e Malit. Në këtë takim ishte e pranishme edhe kryetarja aktuale e bashkisë, Voltana Ademi. Lideri historik i PD tha se kjo është më tepër se një fushatë elektorale dhe se në 6 mars demokratët do të përballen me kryeministrin Rama dhe “Lul Bravën”. Berisha shtoi se në këto tetë vite PD ka pasur në krye një burrë të dobët që nuk u bë lider asnjëherë pasi nuk di si të udhëheqë.

“Siç e dini, ne jemi në një fushatë elektorale, faktisht më shumë kombëtare se sa lokale për nga rëndësia e saj, sepse siç e dini, kemi nisur një përpjekje që ka pasur dy qëllime kryesore: Një, që të jemi opozitë e vërtetë. Sepse njeriu fals, opozita false, jo vetëm që nuk vlen, por dëmton dhe në botën e qytetëruar që kur ka lindur demokracia, është përcaktuar se shoqëria ka qeveri, ka edhe opozitë që e kundërshton dhe bën transparencën, ndërsa ne na qëlloi fati që të kemi qeveri arrogante, të lidhur me krimin, me drogën, që nuk ka interesa tuaja si më kryesoret të vendit, por ka interesa të pasurimit të ministrave, zyrtarëve.”, tha Berisha.