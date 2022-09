Kreu i PD-së, Sali Berisha është shprehur i hapur për tu ulur në tryezë me aleatët e PD-së për të diskutuar për mundësinë për kandidat të përbashkët të opozitës në zgjedhjet lokale që do të zhvillohen në vitin 2023.

Berisha tha se është i gatshëm të bëj maksimumin që të arrijë konsensus me aleatët, ndërsa tha se nesër do të Mblidhet Këshilli Kombëtar për të diskutuar për primaret.

“Sigurisht do ulemi me aleatet me PL dhe aleatë të tjerë do bëjmë gjithçka që të arrijmë maksimumin e konsensusit. Ne nga primaret nuk mund kurrsesi të largohemi. Nëse largohemi nga primaret ne nuk jemi më vetja jonë. Nesër mblidhet Këshilli Kombëtar për të diskutuar për primaret që do të zhvillohen. Nuk e di cili mendim do të mbizotërojë”, tha Berisha.