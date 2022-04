Ish-kryeministri Sali Berisha ka folur për gazetarët jashtë ambienteve të parlamentit pas ndërprerjes së seancës plenare. Ish-kryqeveritari tha se deklaratat e Ramës e gëzojnë pasi tregojnë se kreun e qeverisë e ka tmerruar ajo që ai e cilësoi si opozita e vërtetë. Duke folur edhe për incidenti që ndodhi në foltoren e Kuvendit, ku shtyu Alibeajn për të marrë fjalën, Berisha tha se ishte një keqkuptim dhe se nuk kishte ndërmend të bënte debat me kryetarin e grupit parlamentar të PD-së.

“Ishte keqkuptim. Alibeaj do i kthente përgigje se ka shumë mundësi t’ia ketë përmendur emrin, nuk e di se erdha me vonesë. Dëgjova që emri im ishte lakuar disa herë. Unë do merresha me çështje madhore e jo personale”, tha Berisha.

Ish-kryeministri tregoi edhe si do t’i përgjigjej Edi Ramës nëse ai “nuk do t’ia kishte mbathur”:

“Ka një seleksion politik. Edi Rama ulej aty jo vetën si kreu I organizatës kriminalëve të djegësve, por edhe si një njeri që është përzënë nga avioni me dhunë. Tani dy momente dua të theksoj: nga Lufthansa e largoi policia gjermane me kërkesë të punonjësve të shërbimit të avionit. Por duhet ta dini se në avion policia ndërhyn strikt vetëm në dy rrethana, kur transportohen të burgosur, dhe njëra polici ia dërgon policisë tjetër. Pasagjerët e panë që, dymetroshi nuk kishte hekura në duar, ishte pa hekura. U tmerruan. Dhe këtë do t’ia thosha në parlament, se në rast tjetër kur policia ndërhyn në avion, kur ka sinjale se kanë ardh terroristë. Atë besuan të gjithë ata që nuk e dinin që ishte km I Shqipërisë. Ngjalli një frikë të tmershme në avion. Këto do t’i thoja Ramës. Dhe do t’ia them, por ia mbathi. Në vend që të kërkonte ndjesë publike për super skandalin, duke menduar se ligji nuk ekziston as në Gjermani. Bashkëpunimi, më nderon, qëllimi im është rrëzimi sa më shpejt”, tha Berisha.