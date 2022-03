Sali Berisha ka deklaruar se nëse do të gjente Lulzim Bashën në seli, do ta takonte dhe do ti jepete dorën. Berisha ka dhënë shenja pajtimi duke thënë se e respekton Bashën si çdo deputet tjetër demokrat. Ai është deputet, ne nuk jemi për përjashtime dhe që nga ky moment unë nuk do ta thërras më Lul Brava, por deputeti Basha.