“Ka sot një angazhim total të Beogradit kundër shqiptarëve. Shihni projektin “Ballkani i Hapur”, është nga Alfa te Omega një projekt kundër shqiptarëve. Shihni studiot televizive, përfaqësuesit e Beogradit në Tiranë dhe në Prishtinë se si përfaqësojnë. Dy miqtë e mi më treguan dy javë më parë, se kur ndodhi vrasja në Bllok, Edi Rama vendos ndalimin e basteve. Por të kujt ishin bastet? Ishin të Lul Bravës. Lul Brava i dërgon të dërguarin e tij special, Dushanin në Prishtinë, i tha hajde me vrap dhe më zgjidh problemin. Absolutisht. Këtë ua ka thënë Edi Rama direkt, dy personave. U thotë se në Qipro, 80 përqind pronar i kompanisë ishte Lulzim Basha me emrin e të shoqes. Pra, e kuptoni ne se ku kemi qenë ne? Se kush na ka drejtuar?”, u shpreh Berisha ndërkohë që u bëri thirrje demokratëve të largohen nga Basha se nuk i lidh asgjë me të.