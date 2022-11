Beniada u be njera nga modelet e moderatoret me te komentuara.

E gjithe kjo falë pjesemarrjes se saj ne spektaklin Big Brother Vip Albanit.

Kjo pasi ajo jetonte më parë në Itali ku edhe është rritur.

Së fundmi po përflitet për një romancë me Blert Hajdarin, vëllaun e opinisonistit të Big Brother Arber Hajdarin.

Kur ishte e ftuar në një interviste Beniada u pyet se a do jetonte me prindërit e bashkëshortit dhe përgjigja e saj ishte epike.

“Unë jam rritur me gjyshet e mia dhe nuk ka gjë më të bukur të jetosh me vjehrrin dhe me vjehrrën, Unë jam pro.

Edhe kush ka mundësië ekonomike gjëja më e rëndësishme është mami dhe babi dhe jo vetëm të tutë, por edhe mami dhe babi i burrit.

Ata e kanë bërë burrin që ke zgjedhur”,-u përgjigj Beniada Nishani