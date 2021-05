Bella dhe Gigi Hadid janë ndër personazhet e famshme që kanë dal hapur në mbështetje të Palestinës në këto ditë konflikti me Izraelin. Pasi foli aktivisht në mediat sociale dhe tregoi mbështetjen për vendin e tyre, Bella bëri një hap përpara dhe u bashkua me marshimin pro-Palentines në New York City kohët e fundit.

Modelja ndau një seri fotosh dhe videosh në llogarinë e saj në Instagram dhe shkruajti: “Mënyra se si zemra ime ndihet .. Të jem rreth kësaj shumë të bukur, të zgjuar, të respektueshëm, të dashur, palestinezë të sjellshëm dhe bujarë, të gjithë në një vend … ndihet i plotë! Ne jemi një racë e rrallë !!