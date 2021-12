Belind Këlliçi tregoi para gazetarëve se zyra e tij është vjedhur dhe i janë marrë të dhënat personale dhe për këtë ka bërë denoncim në polici. Ai tha se të rinjtë i kishin thënë se ishin kërcënuar nga persona të armatosur, por se ai nuk e dinte kush ishin këta persona.

“Zyra qe me brava të ndërruara dhe e bastisur. Përgjegjës është vetëm Lulzim Basha. Janë vjedhur sende personale, usb me të dhëna personale dhe unë do t’i drejtohem komisariatit. Ka pasur të rinj që kanë ardhur dhe janë kërcënuar nga persona të armatosur që qëndrojnë në seli” tha Këlliçi.