Këngëtarja , Bebe Rexha, ka zhvilluar së fundmi një bisedë virtuale me autorin e njohur Jay Shetty.

Ata diskutuan për shëndetin mendor, ku në një moment Bebe tregoi se shumica e këngëve të saj janë frymëzuar nga jeta reale dhe konkretisht ballafaqimi me shëndetin mendor. Pasi përfundoi bisedën me Jay, ajo postoi në rrjetin social, Instagram, shprehje motivuese për fansat e saj.“Jepi vetes të paktën një kompliment në ditë, ti e meriton dreqi e marrtë”, ishte një nga mesazhet që Rexha shkruajti .Para disa muajsh ,këngëtarja publikoi edhe një album të quajtur “Better Mistakes”, i cili përfshin këngë që trajtojnë problemet me shëndetin mendor.