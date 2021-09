Këngëtarja, Bebe Rexha, ka folur së fundmi për karrierën e saj muzikore.

Në një intervistë për “USA Today”, Bebe ka rrëfyer se duke qenë një personazh publik shpesh herë i duhet të përballet dhe me komente negative rreth paraqitjes së saj ,mirëpo kjo gjë nuk e shqetëson, pasi secili ka defektet e veta.“Ajo që më frymëzon të promovojë trupin tim me gjithë defektet e tij është një ndjenjë dërrmuese e negativitetit, jo vetëm nga njerëzit në internet, por nga unë. Të gjithë kanë një histori. Të gjithë kanë vështirësi. Të gjithë po kalojnë diçka për të cilën ne nuk dimë. Cili është qëllimi për ta bërë veten të ndihemi keq dhe për t’i bërë të tjerët të ndihen keq? Për mua, kjo është vetëm një humbje jete, dhe ne kemi vetëm një jetë për të jetuar, kështu që ne gjithashtu mund ta jetojmë atë dhe të shijojmë atë që kemi në këtë moment”, u shpreh këngëtarja.

Gjithashtu ajo zbuloi se u kritikua së fundmi nga disa fansa për rrathët e zinj rreth syve të saj dhe në vend që t’i fshihte ato vendosi që të publikojë një video në TikTok duke i vënë edhe më shumë në dukje.

“Sinqerisht është gjithmonë më mirë t’i lini komentet negative të rrjedhin, të mos i lini të ndikojnë tek ju, por unë jam njeri, dhe është e vështirë për mua që ta mbaj gjuhën për vete. Ndonjëherë më pëlqen një koment i mirë (ekspresiv), por me të vërtetë nuk shkon askund. Me atë koment, unë vetëm u përgjigja me një video duke thënë: ‘Unë mendoj se (rrathët e mi të errët) janë të bukur, dhe ata janë pjesë e imja’”, ka treguarRexha.