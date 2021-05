Këngëtarja Bebe Rexha do të publikojë më 7 maj albumin e saj më të ri, “Better Mistakes”.

Së fundmi, përmes rrjetit të saj social, Bebe ka publikuar disa foto të saj teksa pozonte ‘topless’ për të promovuar albumin e saj. Gjithashtu ajo ka postuar edhe foto nga xhirimet e këngës së saj “Break My Heart Myself”, në bashkëpunim me reperin Travis Barker dhe ka njoftuar se kënga do të dalë me videoklip ditën e sotme.Deri më tani, nga albumi “Better Mistakes” janë publikuar këngët “Die For A Man”, “Sacrifice” dhe “Baby, I’m Jealous” në bashkëpunim me Doja Cat.