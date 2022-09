Artistja shqiptare me renome botërore, Bebe Rexha aktualisht po shijon një sukses të jashtëzakonshëm me projektin e fundit që solli në bashkëpunim me DJ David Guettan “I’m good (Blue)”.

Kënga që u realizua me klip pak ditë më parë ka ngjitur dy yjet e muzikës në majat e top-listave botërore duke u kthyer në një hit të madh ndërkombëtar.

Por, krahas projekteve muzikore, Bebe po shkëlqen edhe me performancat dhe një të tillë ajo e realizoi së fundmi në “JBL Fest” ku u shfaq tejet atraktive dhe në dukje.

33-vjeçarja zgjodhi një kostum të zi nga materiali i lëkurës që i ngjitej për trupi dhe përfshinte dhe një palë doreza ndërsa në qafë kishte një detaje katrore me gurë të bardhë.

Makijazhi i këngëtares ishte i më i theksuar ndërsa flokët e bardha voluminoze i bini sipër shpatullave.

“Çfarëdo që ndodhë në JBL Fest qëndron në JBL Fest”,ka shkruar krijuesja e hitit “Meant to Be” nëe mbishkrimin e imazheve teksa dukej e mahnitshme dhe në super formë.

Ndryshe, kujtojmë që Bebe u shfaq e përlotur në një video që ndau me fansat në Instagram pasi kuptoi lajmin që kënga e saje fundit ishte renditur e para në Mbretërinë e Bashkuar.