Bebe Rexha ndan me fansat disa nga çastet intime me të dashurin Keyan Safyari 23 May 2022

Artistja shqiptare me renome botërore, Bebe Rexha, është mjaft aktive kohëve të fundit në rrjetet sociale. Megjithëse është mjaft e rezervuar sa i përket jetës private, së fundmi 32-vjeçarja iu dha një vështrim të shkurtër fansave të kimisë së saj me të dashurin. Kjo pasi ajo publikoi në InstaStory një moment përqafimi, kur Rexha puthej gjithë afsh nga i dashuri i saj, kineasti Keyan Safyari. Në videon në fjalë, ajo tregoi se dashuria mes çiftit është në kulminacion për momentin, pas gati dy vitesh lidhje me njëri-tjetrin. Megjithatë, fansat e këngëtares me origjinë shqiptare mbesin ende në pritje të një projekti të ri muzikor nga ajo, pasi këtë vit Bebe Rexha nuk ka publikuar ende diçka të re. Vitin e kaluar ajo solli albumin e saj të dytë në karrierë, “Better Mistakes”, i cili u prit mirë nga fansat e saj. Ajo ka konfirmuar përmes rrjetit social Twitter se ka punuar me muaj të tërë në studio dhe se shumë shpejt fansat e saj do të kenë mundësinë të shijojnë frytet e kësaj pune të saj disa mujore.