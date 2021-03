null

Komisioneri i Bashkimit Europian për Punën dhe të Drejtat Sociale, Nicolas Schmit, paralajmëroi për një krizë të mundshme shoqërore pas pandemisë së koronavirusit.

”Megjithëse nuk ka pasur një rritje dramatike të shifrave të papunësisë deri më tani, perspektiva për të rinjtë në veçanti nuk është rozë. Një politikë do të ishte e nevojshme për të siguruar që ne të mos rrëshqisnim në një krizë të re shoqërore pas pandemisë”, theksoi Schmit në një intervistë.

Schmit do të paraqesë një plan veprimi për një Europë më shoqërore së bashku me nënkryetarin e Komisionit Europian Valdis Dombrovskis. Ai përfshin parime të ndryshme mbi standardet minimale të përbashkëta, duke përfshirë pagat e drejta, ndihmën e papunësisë, kujdesin shëndetësor ose kujdesin afatgjatë.//ATSH