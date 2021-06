25.5 mln euro janë investuar nga Bashkimi Europian në bashkëpunimim me qeverinë gjermane dhe atë zvicerane për sektorin e ujit të pijshëm për zonën e Kamzës. Në lançimin e këtij programi kreu i delegacionit të BE në vendin tonë Luigi Soreca tha se ky është programi më i madh i BE për Shqipërinë përveç rindërtimit, që do të ketë ndikim thelbësor për këtë sektor.

“Lancimi i programit të sektorit të ujit mbështetet nga BE përmes një granti prej 25.5 mln euro dhe bashkëfinancuar nga Gjermania dhe Zvicra. Ky është moment i rëndësishëm e Shqipërisë moderne. Ky është programi më i madh i BE në Shqipëri përveç atyre për Rindërtimin. I sjell ujë të pijshëm dhe kushte më të mira për shumë qytetarë në Shqipëri, është shembull i mënyrës si funksionon BE. Jemi bërë bashkë për të trajtuar sektorin e ujërave të zeza, ka ambicien për të dhënë një ndikim rrënjësor për sektorin. Do ta ndihmojë Shqipërinë të afrohet me BE me standardet e BE në fushën e ujit dhe ujërave të zeza”.

Soreca i bëri thirrje Shqipërisë që të ketë mjedisin përparësi, në mënyrë që këto investime të japin fryte.