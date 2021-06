Një ndër shqetësimet më të mëdha për të gjithë tashmë është sfida me përhapjen e shpejtë që ka mutacioni më i ri i Covid Delta.

Mediat e huaja bëjnë me dije se tashmë të gjithë vendet po përballen me përhapjen e këtij mutacioni që duket se është një tjetër sfidë pas asaj me Covid.

Deri më tani në Francë, mutacioni është përgjegjës për 9% deri në 10% të rasteve të reja, një rritje prej 3% në 4% brenda shtatë ditësh.

Në të njëjtën kohë, ofruesit britanikë të kujdesit shëndetësor po japin alarmin për rritjen 41% të intubimit COVID gjatë javës së kaluar, e cila është gjithashtu për shkak të mutacionit Delta.

Retë e valës së re pandemike po trashen aq shumë sa që në njoftimin urgjent të djeshëm, Qendra Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (ECDC) u bëri thirrje vendeve anëtare të BE. për të shpejtuar programet e vaksinimit sa më shumë që të jetë e mundur, duke vlerësuar se deri në fund të gushtit mutacioni Delta do të shkaktojë 90% të rasteve të reja.

Kreu i ECDC, Dr. Andrea Amon, tha se ata që kanë marrë një dozë të vetme vaksine mbeten në mes të llojit mutant dhe janë në rrezik, jo vetëm që të sëmuren, por edhe të përfundojnë në spital. Në fakt, ekzekutivi i ri pritet të bëjë një përparim midis më të rinjve në muajt e verës.

Sipas modeleve kompjuterikë ECDC, nëse hiqen masat kufizuese në fuqi në BE. Në fillim të qershorit dhe nëse normat e vaksinimit nuk përshpejtohen , Evropa do të përballet me një valë tjetër pandemike, e cila do të shkaktojë shtrime në spital dhe vdekje të ngjashme me ato të vjeshtës së kaluar.

Në BE, 30% mbi moshën 80 vjeç dhe 40% mbi moshën 60 vjeç nuk e kanë përfunduar ende vaksinimin e tyre. Sidoqoftë, ish-këshilltari i qeverisë gjermane theksoi se vaksinimi i integruar siguron mbrojtje të lartë kundër mutacionit.

Për të parandaluar makthin e ri, Kancelarja Merkel u bëri thirrje shteteve të BE, për të ndjekur shembullin e Gjermanisë, duke karantinuar ardhjet nga vendet me ritme të larta të mutacionit Delta, të tilla si Britania.