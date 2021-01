Policia ka ushtruar mbrëmjen e sotme kontrolle të befasishme në disa lokale në Bradashesh. Raportohet se këto kontrolle kanë për qëllim goditjen e veprimtarisë kriminale dhe kapjen e personave të shpallur në kërkim. Shtetet anëtare të BE-së kanë miratuar udhëzime të përbashkëta që do të zbatohen kur lëshojnë certifikatën e vaksinimit kundër COVID-19, e cila do të përdoret për qëllime mjekësore. Qëllimi i këtyre udhëzimeve është të mbështesin ndërveprimin e certifikatave të vaksinimit midis vendeve anëtare, që do të thotë se përmbajtja e certifikatave të vaksinimit do të jetë “uniforme dhe do të përfaqësojë një grup minimal të të dhënave për secilën certifikatë”, sipas Komisionit Evropian.

Në të njëjtën kohë, është krijuar një kornizë që duhet të sigurojë vërtetësinë dhe integritetin e certifikatës, duke përfshirë masat e sigurisë dhe mbrojtjen e të dhënave personale.

Komisioni Evropian deklaron se një qasje e përbashkët për certifikatat e vaksinimit është një domosdoshmëri, dhe se ata do të punojnë me OBSH për të zgjeruar më tej këtë mjet në një nivel global.

“Certifikatat e vaksinimit ndërveprues do të jenë një mjet i rëndësishëm për qytetarët gjatë një pandemie, por gjithashtu pasi ta kapërcejmë atë,” tha komisioni.

KE gjithashtu thotë se këto udhëzime kryesisht i referohen vaksinimit kundër COVID-19, por ato mund të përdoren në të ardhmen si bazë për të provuar statusin e vaksinimit.

Udhëheqësit e BE thanë në një takim javën e kaluar se certifikatat e vaksinimit mund të përdoren vetëm si një dokument mjekësor tani dhe se nuk ka ende diskutim në lidhje me përdorimin e tyre të mundshëm si dokumente udhëtimi.

Elbasani, njihet si një ndër qytetet më problematike sa i përket krimit.