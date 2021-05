Industria e dërgesave të parave ka qenë pjesë e përshpejtimit të dixhitalizimit, që është e vëzhguar në shumë dimensione të jetës gjatë krizës COVID-19. Duke filluar nga qershori 2020, flukset e remitancave përmes kanaleve dixhitale janë rritur, sipas një raporti të ri të Bankës Botërore, veçanërisht për emigrantët me qasje në llogaritë bankare dhe kartat e kreditit.

Raporti tregon se Shqipëria renditet në dhjetëshen e përfituesve më të mëdhenj të remitancave në Europë dhe Azinë Qendrore, ndonëse në shifra më të ulëta se sa rajoni. Sipas këtij raporti, përfituesi kryesor në Europë i remitancave ka qenë Ukrahina, ndjekur nga Rusia dhe Uzbekistani. Shqipëria, e fundit me 1.5 miliardë dollarë në 2020, ndërsa në raport me PBB, 9.7%. Raporti shpjegon se, duke u përballur me një mungesë të madhe të fuqisë punëtore në sektorë kyç (të tillë si bujqësia, ndërtimi, mikpritja dhe shërbimet e kujdesit) mes krizës COVID-19, qeveria gjermane vendosi të zgjasë programin e rregullimit të Ballkanit Perëndimor nën të cilin shtetasit e Shqipërisë, Bosnjë dhe Hercegovinës, Kosovës, Mali të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë gëzojnë qasje të privilegjuar në tregun gjerman të punës.

“Përveç kësaj, shtetasit e Ballkanit Perëndimor përfituan më së shumti nga Akti i ri i Imigracionit të Punëtorëve të Kualifikuar. Nga 30,200 viza me aftësi të larta të lëshuara në vitin 2020, gjithsej 2,024 u janë dhënë shtetasve serbë, 1,159 boshnjakëve dhe 778 shtetasve shqiptarë.”, thuhet në raport.

Sa i përket dixhitalizimit të sektorit, raporti tregon se, shumë operatorë kryesorë të transferimit të parave raportuan rritje me dy shifra në shërbimet e tyre dixhitale, në kontrast të fortë me rënien e shërbimeve të tyre të dërgesave të parave. Kalimi nga para kesh në kanale dixhitale duket se ka vazhduar gjatë gjithë vitit 2020. Të dhënat e fundit treguan se remitancat ndërkufitare u rritën me 65% në 2020 (nga 7.7 miliardë dollarë në 2019 në 12 miliardë dollarë në 2020), duke arritur mbi 1 miliard dollarë në transaksionet e dërguara dhe të marra çdo muaj (Andersson dhe Naghavi 2021, GSMA). Besohet se ka pasur edhe një zhvendosje të gjerë në flukset nga kanalet informale në ato zyrtare në vitin 2020.”, thotë BB-ja.

Meqenëse dërgesat dixhitale regjistrohen më mirë sesa dërgesat e parave kesh, veçanërisht ato të kryera me dorë ose të dërguara përmes kanaleve të tjera informale, të dhënat zyrtare ka të ngjarë të regjistrojnë më shumë remitanca edhe nëse madhësia e vërtetë e dërgesave të parave mund të bjerë. Ky vëzhgim është në përputhje me faktin se një numër i madh i familjeve të anketuara në TM2 raportuan se morën remitanca më të ulëta që nga fillimi i COVID-19 në Meksikë (35%) dhe Republikën Dominikane (54%) edhe kur bankat qendrore regjistruan flukse hyrëse më të larta. Madhësia e vërtetë e dërgesave të parave, që përfshin flukse zyrtare dhe informale, besohet të jetë më e madhe se të dhënat e raportuara zyrtarisht, megjithëse shkalla e ndikimit të COVID-19 në flukset informale është e paqartë, nënvizon Banka./ Monitor