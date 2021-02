“Përplasjet kundër Frankfurt dhe Bielefeld nuk shkuan mirë. Tani ne duhet të jemi në krye në Champions League: këto janë ndeshje të veçanta për ne dhe unë pres që ekipi të jetë veçanërisht i motivuar. Unë dua që Bayern të tregojë se çfarë mund të bëjë nga fillimi dhe jam i bindur që ekipi do ta tregojë atë nesër “. Në prag të ndeshjes së parë të raundit të 1/8-ave të Champions League kundër Lazio, Hans Flick i kërkon ekipit të tij një rikthim të shpejtë pas disfatës në Bundesliga.

“Ne ende kemi në mendje ndeshjet e tyre kundër Dortmund, ata luajtën shumë mirë – vazhdoi Flick – Klose gjithmonë mund të na ndihmojë, jo vetëm kundër Lazio, sepse ai gjithmonë ka ide të mira. Ai ka luajtur me disa nga lojtarët e tyre dhe e njeh trajnerin Inzaghi”.

Për formimin dhe kushtet e lojtarëve: “Goretzka titullar? Ne duhet ta lehtësojmë kur të kthehet nga Coronavirus. Në realitet ne kishim planifikuar me të që të luante vetëm 30 minuta në Frankfurt dhe më pas nga fillimi kundër Lazio. Le të shohim se sa mund të rezistojë, sepse do të ishte e rëndësishme ta kishim. Süle me siguri do të jetë me ne. Kimmich gjithashtu mund të luante në të djathtë, por ne ende duhet të vendosim. Musiala është gjithmonë një opsion.