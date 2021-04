Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka premtuar se nëse forca e tij nuk merr numrin e mandateve të për të bërë i vetëm qeverinë, do të largohet nga politika.

“Nëse PS nuk merr shumicën (71 mandate) që mua bashkë me shqiptarët më duhet për ta çuar Shqipërinë në majën ku mund të ngjitet, por s’i ka mandatet për të qeverisur dhe duhet që të fillojë të bëjë një proces nga halli, hallin do ia delegoj dikujt tjetër.

PS nuk do mbarojë nëse mbaron karriera ime. PS do të vazhdojë. Bashkëpunim nga halli unë s’jam më i gatshëm të bëj. Me shqiptarët bashkëpunoj nga pasioni, majën që e kam parë me sy hapur, e kam ëndërruar kur kam hyrë në këtë rrugë, do ta arrijmë.

Unë besoj shumë tek ëndrrat me sy hapur. Por duan forcë karakteri dhe që ta ndash mendjen se mes të parës dhe të bërës është det i tërë në mes. Kjo është arsyeja sepse jam këtu. Mandati i tretë është për të çuar para këto punë. Për të vijuar këtë cikël” – tha Rama.