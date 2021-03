Nga Vlora, ku është pritur sot me entuziazëm, Lulzim Basha tha se kjo betejë nuk është për Bashën apo për Ramën, por për shqiptarët!

“Me specialistë të zotë dhe lista e Vlorës, njësoj si e Shqipërisë, e PD dhe aleatëve, i ka të gjitha kualitetet, – tha Basha. – Tetë vite me radhë Edi Rama ka nëpërkëmbur Vlorën dhe vlonjatët. Ka dështuar të mbajë premtimet.

Mos harroni! Kjo betejë nuk është për Bashën apo për Ramën, është për shqiptarët. Është për të rinjtë që kanë kthyer sytë nga emigracioni. Kjo betejë është për të rinjtë dhe shqiptarët.

Më 25 prill nuk bëhet fjalë për fitoren e një force politike, patjetër që do ti fitojmë zgjedhjet, por fituesit e vërtetë do të jenë të harruarit këtyre viteve. Së bashku do t’i japim Shqipërisë ndryshimin që meriton”, tha Basha.E pikërisht aty Basha i ka dhënë përgjigje pyetjes nga gazetarët se si e gjykon ai shkarkimin pas kaq vitesh të kryebashkiakut Dritan Leli nga Rama, pikërisht në prag të zgjedhjeve.

“Komenti im është që “anija e së keqes” po mbytet dhe ftesa ime për çdo socialist të ndershëm është “bashkohuni me ne!” për ndryshimin. Do të fitoni ju do të fitojë Vlora dhe Shqipëria!”, nënvizoi Lulzim Basha.https://www.youtube.com/embed/Dn_YML_Ncps