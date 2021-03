Lulzim Basha, me anë të një postimi në “Facebook” ka reaguar për hapjen e mbrëmshme të fushatës së Partisë Demokratike.

Basha shprehet se ishte një mbrëmje e mrekullueshme, duke shtuar se të gjithë bashkë të sjellim ndryshim, që të fitojë Shqipëria.

Postimi i Lulzim Bashës:

Ishte një mbrëmje e mrekullueshme!

Me ndihmën tuaj ne do të sjellim ndryshimin për të gjithë shqiptarët dhe do të fitojmë.

Së bashku për ndryshim.

Shqipëria fiton!