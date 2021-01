Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka publikuar një video të qytetarëve të shqetësuar të cilët me revoltë tregojnë se po pësojnë një gjendje të rënduar ekonomike për shkak të qeverisë aktuale. Ai premton se qeveria e ndërtuar me Bashën në krye do të sjellë ndryshimin.

“A nuk e ndjen edhe ti këtë? Ai vetëm na grabit. Rama ka dështuar. Bashkë do të sjellim ndryshimin për të gjithë!”, shkruan Basha.

