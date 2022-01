Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka reaguar pas akuzave të Komisionit të Rithemelimit, që deklaroi se Basha ka blinduar dyert e PD dhe ka fortifikuar dritaret. Lideri i PD-së akuzoi se Sali Berisha se po përgatit një sulm kundër selisë blu në protestën e thirrur nga ish-kryeministri në datë 8 Janar. Në një deklaratë për mediat ai thotë se PD-ja nuk do të jetë kurrë e hapur për trafikantët e drogës që shoqërojnë ish-kryeministrin Sali Berisha, ndërsa Basha thekson se i vetmi qëllim që i ka mbetur është gjuha dhe aktet që nxisin dhunë.

“Sali Berisha mund të shoqërohet me trafikant droge të shpallur non-grata në Mbretërinë e Bashkuar, pjesë e organizatës kriminale B9. Mund t’i ftojë në shtëpi, familjarët e tij mund të bëjnë edhe biznes me pasuri të paluajtshme me ta në një skemë të pastër pastrimi parash, si dhe mund të ndajnë edhe fitimet nga bizneset me lojrat e fatit, por kurrë nuk kanë për t’u lejuar më të bëjnë biznes me sakrificën e demokratëve. Kurrë më!”-shkruan PD.