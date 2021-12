Basha: Drejtësia të mos mjaftohet vetëm me ‘koka turku’, kemi kërkuar vettingun në politikë

Basha thotë që korrupsioni duhet të goditet në nivele të larta, duke shtuar, se të korruptuar ka pasur edhe në kohën e qeverisjes së PD, e thekson se edhe ajo duhet luftuar për të ardhmen e shqiptarëve.

“Vetingu i politikanëve është vetëm një mjet për të luftuar korrupsionin dhe lidhjet me krimin. Pse e kemi kërkuar vettingun? Pikërisht për ta bërë më të lehtë transparencën dhe për ta bërë më t’ia bërë më të lehtë SPAK-ut për të bërë punën. Pushtetarët që kanë vjedhur, përmes vettingut dalin haptas si të tillë, hajdutë e përvetësues të parave publike. Në këtë kuadër, siç e thash dhe dje, përshëndes e mbështes drejtësinë në të gjitha veprimet. PD e mbështet drejtësinë në luftën ndaj këtij armiku, që është korrupsioni.

Përshëndes ata prokurorë e gjyqtarë që godasin korrupsionin në nivele të larta. Ne, ashtu siç kemi bërë edhe sot, ashtu do të vijojmë të bëjmë detyrën tonë siç është hetimi parlamentar. Kjo është arsyeja pse kemi ngritur komisionin parlamentar për inceneratorët. Do të përshëndesim me forcë të gjitha goditjet që drejtësia i bën armikut të mirëqenies së shqiptarëve. Do të donim që kjo të kishte nisur kohë më parë. Më mirë vonë se sa kurrë. Do të donim e presim, jo vetëm ne si opozitë, por edhe shqiptarët që kjo goditje të jetë e plotë dhe e vërtetë. Natyrisht Lefter Koka nuk është thjesht kokë turku, por ai nuk mund të bënte 17 vendime qeverie brenda ditës. Së katërti, edhe ish-qeverisja e PD ka pasur korrupsion, jemi të vendosur për të luftuar edhe atë për të ardhmen që duan shqiptarët”, tha Basha.