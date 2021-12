Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka dalë sot në një konferencë për mediat, ku ka sqaruar situatën që ndodhi në selinë e demokratëve. Kreu i PD-së e ka cilësuar të paprecedentë hyrjen e Berishës dhe të përfaqësuesve të tij në selinë e PD. Basha e ka konsideruar situatën e sotme një spektakël të shëmtuar të së kaluarës, që PD ka vendosur ta lerë pas.

Për kryedemokratin, ai ka mbështetjen e SHBA dhe me këtë mbështetje do të vijnë në pushtet.

“Kishte ardhur me banditë me njerëz me precedentë kriminalë, njerëz që kanë ardhur me pantollona të grisura në pd dhe tani janë milionerë, baronë të drogës dhe ushtarë të tyre. Asnjë forcë smund ti imponohet PD. Një ‘non grata’ mendon se do të bëjë me partinë një batalion me ‘non grata’ Mbështetja e SHBA është shprehur qartë pak ditë më parë edhe nga shkallët e kësaj partie. Mbështetje me të cilën demokratët do ta arrijnë ta çajnë perden për të rrëzuar Edi Ramën, që është njeriu numër 1 që përfiton nga kjo tollovi e Edi Ramës. Në vend që të merremi sot me hallet e të përmbyturve, me mbi 50% të shqiptarëve që nuk arrijnë do të shtrojnë një vakt në ditë, në vend që të merremi me hallet e shqiptarëve. Sali Berisha është një barrë për demokratët dhe Partinë Demokratike. është bërë pengesë serioze për luftën tonë opozitare”, tha Basha.