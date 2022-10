Barcelona është tashmë në klimën Champions League. Një pjesë e tifozëve në Camp Nou kanë intonuar korin “Inter, Inter ik q*u”. Kjo gjatë rifillimit të ndeshjes në Liga kundër Celta Vigos. Zikaltrit do të mbërrijnë në Spanjë të mërkurën për ndeshjen e raundit të katërt të grupit C. Të dyja skuadrat do të luajnë një pjesë të mirë të kualifikimit në një ambient tashmë të mbinxehur për shkak të polemikave të arbitrave. Ajo që ndodhi pas ndeshjes së së martës së kaluar, të fituar 1-0 nga Interi, është e destinuar të lërë shenjë.

Ndeshja e San Siros u pasua nga protestat e Xavi për mosdhënien e një penalltie në favor të Barcelonës për një prekje me dorë në zonë nga Dumfries. Koncepti u rikonfirmua nga presidenti blaugrana Laporta në mbledhjen e aksionerëve në orët e fundit: “Gjykimi ishte i turpshëm, ia kam bërë të ditur Uefa-s, shumë e rëndë që arbitri në VAR nuk tha asgjë”.

REAGIMI

Për këtë ka folur edhe një ish-lojtar i madh i Barcelonës si Andres Iniesta: “Për mendimin tim, gjërat për të cilat flasim ishin të qarta. E, duke pasur parasysh rëndësinë e ndeshjes, kur të godasin negativisht, ti e ndjen goditjen. Megjithatë, Interi ka një ekip të madh dhe për Blaugranat do të jetë e komplikuar”.

Kryqëzimi i së mërkurës i lë katalanasit në një pozitë të vështirë. Ata janë të detyruar të fitojnë për të mos parë nga afër rrezikun e vendit të tretë. Kjo do të thoeshte rënie në Europa League. Në të njëjtën mënyrë ndihen edhe zikaltërit, të cilët do të ishin komod edhe me një barazim. Për të besuarit e Inzaghi e rëndësishme është të shmangin humbjen. Kjo duke patur parasysh se do të shkojnë në Mynih, kundër Bayernit, në ndeshjen e fundit të grupit.