Pankina e Ronald Koeman është gjithnjë në ekuilibër. Pas humbjes së rëndë 3-0 kundër Benficas në Ligën e Kampionëve, fati i holandezit si udhëzuesi teknik i Barcelonës tani duket se është vulosur. Menjëherë pas ndeshjes, presidenti blaugrana Joan Laporta thirri një takim urgjent me disa nga këshilltarët e tij më të besuar, takim që përfundoi në 4 të mëngjesit, nga i cili, sipas mediave spanjolle, doli idea për të mbyllur kapitullin Koeman dhe për të hapur një tjetër, edhe pse zgjedhja e trajnerit të ri ende nuk është bërë.

Ndër emrat e nxehtë është gjithmonë ai i Andrea Pirlos, që Laporta e pëlqen, por nuk bind plotësisht drejtuesit e tjerë dhe italiani duhet të luftojë me të paktën tre rivalë të tjerë: Xavi, nën kontratë me Al-Sadd, por i gatshëm të lirojë veten për t’u kthyer te Barça e tij; Roberto Martinez, trajneri i Belgjikës i përfshirë në Ligën e Kombeve dhe për këtë arsye mund të bashkohet me ekipin vetëm në fund të kompeticionit (nga e hëna 11 tetor); më në fund, disi çuditërisht, Muñeco Gallardo, dy herë fitues i Copa Libertadores me River Plate, me të cilin ka një kontratë që skadon më 31 dhjetor. Sipas Rac-1, për momentin, argjentinasi është kandidati numër një.

Mbetet për t’u parë nëse ndryshimi në pankinë do të ndodhë menjëherë, dy ditë nga ndeshja shumë delikate në Madrid kundër Atleticos, apo do të pritet pauza për ekipet kombëtare për të vendosur më me qetësi se çfarë do të bëjnë.

“E ardhmja ime? Nuk mund të them asgjë sepse nuk e di se çfarë mendon klubi – tha Koeman pas humbjes në Lisbonë -. Gjëja nuk është në duart e mia. Do të shohim … Në fund, megjithatë , fajtori është trajneri. Ekipi nuk ka qenë i njëjtë për vite me radhë, ne kemi humbur lojtarë që bënin diferencën. Unë nuk jam duke thënë se duhet ta pranojmë ose se nuk kam asnjë përgjegjësi, por në ndeeshje duhet të merrnim më shumë nga lojtarët tanë “.