Barazimi i dytë brenda tre ditësh. Kosova e Alain Giresse nuk shkon më shumë se 1-1 përballë Ishujve Faroe. Pasi ndaloi 2-2 në Prishtinë me Armeninë, që sot u mund nga Shqipëria, Kosova pa yjet e saj nuk arriti të fitojë as në miqësoren me Ishujt Faroe.

Pa yjet e mëdhenj të skuadrës, tekniku francez duhet të kënaqet me një dominim në lojë. Zotërimi i topit dhe rastet e fiksuara ishin krejtësisht në anën e Dardanëve, që megjithatë nuk arritën ta zgjidhin ndeshjen. Një pjesë e parë e mirë e Kosovës, që vuri përpara kundërshtarin, që u mbrojt me kujdes. Asnjë gol megjithatë nuk prishi ekuilibrin perfekt të 45 minutave të para.

Dardanët e zhbllokuan ndeshjen në minutën e 63′. Bislimi kaloi në avantazh vendasit, duke e bërë të dukej një fitore e arritur. Ishujt Faroe, deri në atë moment inekzistent në fazën ofensive, reaguan kur nuk pritej. Festa, në fakt, zgjati shumë e në minutën e 77′ miqtë barazuan shifrat. Radosavljevic shënoi një super gol për Ishujt Faroe, duke dënuar portierin Pukaj.

Kosova sigurisht ka tjetër kualitet me grupin e plotë dhe Giresse e ka të qartë. E megjithatë, dy barazime radhazi nuk është se i pëlqejnë teknikut francez. Giresse, të paktën sot, priste një tjetër përgjigje nga skuadra e tij. Me Muriqin e të tjerët, Kosova transformohet, por në kualifikuese do të jetë e vështirë dhe tekniku shpreson që të ketë sa më shumë lojtarë gati për kombëtaren. Në anën tjetër, ky ishte një test për Ishujt Faroe përpara kualifikueseve të “EURO 2024”, ku ndodhet në një grup me Shqipërinë.