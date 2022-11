Eurozona ka një vit që lufton kundër inflacionit gjithnjë në rritje dhe pushtimi rus i Ukrainës e ka rritur më tej atë.

Në shtator 2021, rritja e inflacionit në eurozonë arriti në 3.4 për qind, që ishte rritja më e lartë në 13 vitet e fundit. Por që nga shtatori, kjo përqindje është rritur ndjeshëm dhe tani qëndron në 10.7 për qind marramendëse, raporton CNBC.

Megjithatë, një nga anëtarët e Bankës Qendrore Evropiane (ECB) beson se rritja e çmimeve së shpejti mund të fillojë të bjerë. Kulmi i inflacionit është “pothuajse këtu”, thotë Edward Scicluna, i cili është edhe Guvernatori i Bankës së Maltës. Por ai shton se ne ende duhet të jemi vigjilentë sepse Banka Qendrore Evropiane është e varur nga të dhënat.

ECB do të publikojë parashikimet e saj në mes të dhjetorit pasi të marrë një vendim për normat e rritjes. Në shtator, ata parashikuan se norma e inflacionit do të rritet me 8.1 për qind këtë vit dhe 5.5 për qind vitin e ardhshëm. Qëllimi i tyre është të ulin inflacionin në 2 për qind.

“Vetë fakti që SHBA dhe Gjermania po përmendin fjalën “paqe”, jo në kuptimin që do të ndodhë nesër, ka një efekt të rëndësishëm tek investitorët, kjo në vetvete është pozitive”, tha një zyrtar i lartë i BQE-së për luftën në Ukraina dhe çfarë qëndron pas ndalimit të parashikuar të rritjes së çmimeve.

Zyrtarët amerikanë thuhet se i kanë kërkuar Ukrainës që të tregojë hapur ndaj një zgjidhjeje diplomatike të konfliktit.

Në fillim të kësaj jave, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky paraqiti pesë kushte për negociatat e paqes me Rusinë. Përfundimi i këtij konflikti do të ndihmonte, për shembull, në stabilizimin e çmimeve dhe furnizimit me ushqime.

Gjatë muajve të fundit, çmimet e energjisë kanë mbetur disi të qëndrueshme dhe larg vlerave të larta historike të regjistruara në gusht. Rritja e kostove të energjisë ishte shtytësi kryesor i inflacionit në Eurozonë./ TCH