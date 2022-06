Banka Botërore ka miratuar 1.49 miliardë dollarë financim shtesë për Ukrainën. Lajmin e bëri të ditur vetë institucioni në një deklaratë të martën. Ndihma është pjesë e një pakete mbështetëse me vlerë më shumë se 4 miliardë dollarë që do të ndihmojë në pagimin e pagave të qeverisë dhe punonjësve socialë. Raundi i fundit i financimit mbështetet nga garancitë financiare nga Britania, Holanda, Lituania dhe Letonia, thuhet në deklaratë.

Gati 2 miliardë dollarë nga fondet totale të premtuara tashmë janë paguar në Ukrainë. Fondet do të ndihmojnë në mbështetjen e portofolit të projekteve të Bankës Botërore në Ukrainë, duke përfshirë projektet për “furnizimin me ujë, kanalizimet, ngrohjen, energjinë, efikasitetin e energjisë, rrugët, mbrojtjen sociale, arsimin dhe kujdesin shëndetësor”. Në fund të prillit, Ministria e Financave e Ukrainës vlerësoi se për të mbajtur funksionimin e ekonomisë së vendit, do të kushtonte 5 miliardë dollarë në muaj për një afat të shkurtër.