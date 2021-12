Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, ka sqaruar këtë të hënë deklaratat e ish-kryeministrit Berisha se ka qenë në një darkë me kreun e PD, Lulzim Basha. Balla i ka hedhur poshtë akuzat e ish-liderit të PD-së. Sipas tij me Bashën janë bërë bashkë në një fatkeqësi të ndodhur në familjen e një personi të njohur për të dy. Në një komunikim me gazetarët, deputeti socialist mohoi deklaratat për darkën sekrete dhe tha se gjithçka është shpifje.

“E para unë dua të sqaroj asnjëherë në jetën time nuk kam qenë në një darkë me zotin Basha. Ajo që është thënë nga Sali Berisha është një rishfaqje e 30 viteve të Sali Berishës. Është e pakuptimtë që për një person ‘non grata’, vazhdon e merr vëmendje publike, Unë mendoj se SHBA shpalljen ‘non grata’ e kanë bërë me fakte dhe si një nevojë për të çliruar PD-në dhe Shqipërinë nga negativiteti i Berishës në këto 30 vite”, u shpreh Balla.

Më tej Balla sqaroi se me Lulzim Bashës është takuar vetëm në gjykatë pasi e ka paditur për shpifje. Ai theksoi se komunikimi është shumë institucional dhe secila nga palët mbron interesin që përfaqëson.